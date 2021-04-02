Токио, , 05:18 — REGNUM Встреча премьер-министра Японии Ёсихидо Суги с американским президентом Джо Байденом в США, намеченная на 9 апреля, может быть перенесена на более поздний срок, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.

По их данным, сейчас ответственные за организацию переговоров лица изучают возможность переноса встречи на одну неделю. При этом пока не известно, по какой причине встреча Суги и Байдена может быть отложена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга привился против коронавирусной инфекции ради поездки в США для встречи с главой Белого Дома Джо Байденом. Предполагается, что Суга станет первым иностранным лидером, который лично встретится с новым президентом США.

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