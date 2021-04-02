Благовещенск, , 05:07 — REGNUM С 3 апреля будет прекращено движение транспорта по грузовому понтонному мосту через Амур между Благовещенском и Хэйхэ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Приамурья.

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Решение о прекращении использования моста было принято после его обследования российскими и китайскими специалистами. Это связано с погодными условиями.

«Ледовое состояние реки и погодные условия не позволяют обеспечить безопасность грузовых перевозок», — уточнили в правительстве области.

Как сообщало ИА REGNUM, первый железнодорожный мост между Россией и Китаем Нижнеленинское — Тунцзян обещают достроить к 1 августа 2021 года.