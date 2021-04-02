Амстердам, , 05:05 — REGNUM Предложение о вынесении вотума недоверия и.о. премьер-министра Нидерландов Марку Рютте не нашло поддержки в парламенте страны — депутаты ограничились «отказом в доверии». Заседание, на котором проводилось голосование по данному вопросу, 2 апреля транслировала Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Вотум недоверия, голосование по которому инициировал лидер крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс, не смог набрать необходимого числа голосов депутатов. Вместе с тем, парламентарии смогли заявить об отказе премьер-министру в доверии. Это также является очень серьёзным порицанием, но не приводит к отставке, как в случае вотума недоверия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нидерландах до 20 апреля продлили ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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