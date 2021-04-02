Москва, 2 апреля 2021, 05:01 — REGNUM Главным антагонистом подлинного гражданина является обыватель, для которого не существует категории жертвы, но существует лишь его собственное благополучие, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Он отметил, что наиболее подробно категорию гражданственности и нации проработали во Франции после Великой Французской революции. И в категорию нации вошли очень многие вещи, включая этос, «священные камни», единство языка, истории, культуры и так далее.
По его словам, эти десятки миллионов «брежневских мещан», которые заполонили собой КПСС, представляли собой бесхребетную массу, которая сдала всё, что только могла в обмен на обещания сытого существования. Сегодня этот вопрос встает еще более остро в связи с тем, что вновь встает