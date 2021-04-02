Москва, , 05:01 — REGNUM Главным антагонистом подлинного гражданина является обыватель, для которого не существует категории жертвы, но существует лишь его собственное благополучие, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Если жертвы нет как позитивной категории, то что такое гражданственность. Гражданственность — это некая жертвенность на алтарь чего, какой сущности? Возможна ли единая идентичность в ситуации катастрофически различного понимания собственной истории и отсутствия неких фундаментальных констант внутри этого понимания», — заявил Кургинян.

Он отметил, что наиболее подробно категорию гражданственности и нации проработали во Франции после Великой Французской революции. И в категорию нации вошли очень многие вещи, включая этос, «священные камни», единство языка, истории, культуры и так далее.

«И тогда возникает вопрос, а кто, собственно, противостоит гражданину? Гражданин — безумно сложная категория… А противостоит ему, конечно, обыватель. Потому что обыватель ни на какую жертву не готов. Он существует для того, чтобы ему обеспечили безжертвенное существование и бездуховное, в каком-то смысле, если под духом иметь реальную живую категорию. Значит любая попытка, предпринятая при Брежневе и так далее, опереться на обывателя, она что собой означает?», — продолжил политолог.

По его словам, эти десятки миллионов «брежневских мещан», которые заполонили собой КПСС, представляли собой бесхребетную массу, которая сдала всё, что только могла в обмен на обещания сытого существования. Сегодня этот вопрос встает еще более остро в связи с тем, что вновь встает