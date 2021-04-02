Париж, , 04:53 — REGNUM Предложение французского правительство о введении во Франции общенационального карантина из-за распространения коронавируса поддержал Сенат республики. Об этом 1 апреля сообщается на сайте законодательного органа.

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При этом оппозиционные сенаторы объявили бойкот законопроекту, не придя на голосование. Из 389 члена верхней палаты парламента в зале присутствовал только 41. Из них двое законодателей высказались против новых ограничительных мер.

Ранее решение об одобрении инициативы правительства приняла нижняя палата парламента Франции — Национальное собрание. Таким образом, за поддержку всеобщего карантина проголосовали обе парламентские палаты республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля министр здравоохранения Франции Оливье Веран, оценивая ситуацию с коронавирусом в стране, заявил, что «пик эпидемии ожидается через 7−10 дней».

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