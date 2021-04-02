Красноярск, , 04:47 — REGNUM Томскстат сравнил цены на продовольственные товары в субъектах Сибирского федерального округа.

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Как сообщили ИА REGNUM томские статистики, по состоянию на 29 марта самая высокая в Сибири цена на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сорта зафиксирована в Красноярске (65,53 рубля за кг), самая низкая — в Кызыле (Тува, 43,18 рубля за кг). В Томске стоимость этого хлеба составила 49,19 рубля за кг.

Самый дорогой хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной муки обнаружен в Абакане (Хакасия, 78,01 рубля за кг), самый дешёвый — в Омске (51,89 за кг). Цена в Томске — 56,43 рубля за кг.

Как сообщало ИА REGNUM, потребительские цены в России за период с 23 по 29 марта выросли в среднем на 0,2%.

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