Сеул, , 04:47 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 558 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Сообщается, что 533 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр указывает, что уже на протяжении трех дней подряд в Южной Корее ежесуточно выявляют более 500 инфицированных. В связи с ростом заболеваемости власти распорядились ужесточить ограничительные меры в ряде городов, включая Пусан.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 104 194. Также за минувшие сутки в стране скончались еще два пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1737 человек.