Пекин, , 04:41 — REGNUM Преступники, занимающиеся незаконной рыбной ловлей и добычей песка на реке Янцзы, вряд ли смогут вырваться из рук закона, поскольку правоохранители и таможенные органы регионов вдоль реки подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает 1 апреля агентство Синьхуа.

Бюро общественной безопасности судоходства на реке Янцзы, отвечающее за правопорядок вдоль основного русла реки, объединится с силами по борьбе с контрабандой в таможенных департаментах и полицией в 11 провинциальных районах вдоль реки, объявило Министерство общественной безопасности КНР.

Будут созданы три зоны сотрудничества. Соответствующие Бюро общественной безопасности речного судоходства Янцзы расширят обмен информацией и оптимизируют распределение ресурсов между зонами сотрудничества.

Китай продолжает усиливать борьбу с незаконным рыболовством, незаконной добычей песка и незаконными выбросами загрязняющих веществ вдоль реки Янцзы.

В общей сложности было задержано 8024 подозреваемы и раскрыто 427 преступных группировок в ходе трехлетней кампании по борьбе с незаконным рыболовством на реке, которая началась в июне прошлого года.