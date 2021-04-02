Вашингтон, , 05:08 — REGNUM Главный инфекционный врач США Энтони Фаучи допустил, что США смогут обойтись без использования на своей территории вакцины от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca, даже если та получит одобрение американского регулятора. Об этом 1 апреля сообщает агентство Reuters.

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«Это всё ещё не решено. Я считаю, что, учитывая договорные отношения, которые у нас есть с рядом компаний, у нас достаточно вакцины, чтобы удовлетворить все наши потребности, не прибегая к помощи AstraZeneca», — приводит агентство слова Фаучи.

Напомним, что в США находятся десятки миллионов доз вакцины AstraZeneca, которые невозможно использовать в связи с отсутствием её одобрения национальным регулятором — Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов. В настоящее время власти страны рассматривают вопрос о направлении этого препарата в другие страны.

Как сообщало ИА REGNUM, главный инфекционный врач США Энтони Фаучи указал на то, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может оказаться «довольно эффективной».

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