Москва, , 04:27 — REGNUM Пострегистрационные исследования российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» должны закончиться в России приблизительно к середине июня. Об этом 1 апреля заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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По его словам, предполагается, что еще через несколько недель Минздрав РФ вынесет окончательное решение по поводу постоянной регистрации препарата. Гинцбург напомнил, что исследования вакцины были начаты полгода назад.

«Наблюдения сейчас идут полгода, надо наблюдать отдаленные последствия, и как будто это середина июня, дайте нам для этого еще две-три недели — на подписание отчета и представление его в экспертное учреждение Минздрава, и после этого, я надеюсь, будет принято решение о постоянной регистрации», — сообщил руководитель учреждения в интервью РИА Новости.

Он также добавил, что после окончания исследований вносить принципиальные изменения в инструкции по использованию препарата не планируется.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля Александр Гинцбург заявил, что центр им. Гамалеи завершает вторую фазу клинических испытаний российской однокомпонентной вакцины против COVID-19 под названием «Спутник лайт». 29 марта учреждение подало заявку на регистрацию этого препарата в России и Минздрав РФ одобрил его применение.

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