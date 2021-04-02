Абакан, , 04:14 — REGNUM Транспортные полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве при продаже рыбных деликатесов, сообщили ИА REGNUM в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу (СФО).

Личность 31-летнего уроженца Камчатского края, подозреваемого в серии интернет-мошенничеств, установили сотрудники Абаканского линейного отдела МВД России.

В течение трёх лет мужчина искал в интернете желающих приобрести красную икру или другие морские деликатесы. Он связывался с ними по телефону и предлагал товар по выгодной цене. Условием была стопроцентная предоплата. Чтобы убедить покупателей, злоумышленник демонстрировал им видеозаписи морепродуктов и поддельные документы, якобы подтверждающие отправку груза.

Выяснилось, что по месту регистрации мужчина не проживал. Он постоянно передвигался по европейской части России. Следы его пребывания обнаружили в Москве и Нижнем Новгороде.

В полицию уже обратился 21 пострадавший от его деятельности. Жертвами «торговца деликатесами» стали жители Уфы, Оренбургской области, Красноярского края. Самую крупную сумму за несуществующую икру перечислила жительница Абакана (Хакасия) — 135,5 тысячи рублей. Общая сумма ущерба — 775 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали в городе Краснодаре. В квартире, которую он снимал, прошли обыски. Изъято несколько телефонов, более десяти пластиковых карт различных банков, фиктивные авианакладные на отправку груза.

Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Мужчина заключён под стражу. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронеже адвокат предстанет перед судом по обвинению в двух эпизодах мошенничества в крупном размере.

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