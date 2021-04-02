Вашингтон, , 05:08 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис на следующей недели переедет из гостевого домика в свою постоянную резиденцию в Вашингтоне. Об этом старший советник и пресс-секретарь вице-президента Симона Сандерс 1 апреля сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

По её словам, Харрис с супругом Дугласом Эмхоффом «переедут в резиденцию вице-президента, расположенную на территории обсерватории ВМС, на следующей неделе». Ранее переезд в дом с 33 комнатами был отложен из-за масштабного ремонта, «который проще завершить, когда в нём никого нет».

Напомним, что после инаугурации президента и вице-президента США, которая состоялась 20 января, Харрис с супругом проживают в гостевой резиденции Блэр Хаус, расположенной вблизи Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент США Кала Харрис и её супруг Дуглас Эмхофф будут некоторое время проживать в Блэр Хаусе — официальном президентском гостевом доме, расположенном прямо через дорогу от Белого дома на Пенсильвания-авеню.

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