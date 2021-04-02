Нефтеюганский район, Югра, , 04:08 — REGNUM В Югре суд взыскал 15 млн рублей с «РН-Юганскнефтегаз» за загрязнение лесного фонда подтоварной водой на территории Малобалыкского месторождения в Нефтеюганском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Загрязнение земель лесного фонда подтоварной водой произошло на площади более 82 тыс. квадратных метров в результате порыва трубопровода. Иск природоохранной прокуратуры был судом рассмотрен и удовлетворён лишь в части восстановления лесного участка.

Но по мнению природоохранного прокурора, проведение рекультивационных работ без уплаты ущерба не обеспечит полного восстановления компонентов окружающей среды. В апелляционной инстанции требования прокурора удовлетворены в полном объёме и обязал ООО «РН-Юганскнефтегаз» выплатить 15 млн рублей ущерба.

Отметим, что подтоварная вода образуется при разделении нефтяной эмульсии и является смесью воды с нефтью и другими примесями.