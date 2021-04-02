Владивосток, , 04:04 — REGNUM С 2022 года в Приморье будут вводить не менее миллиона кв. метров жилья ежегодно — реализацию регионального проекта «Жильё», запущенного в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», обсудили на заседании правительства Приморья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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«В первую очередь, нам предстоит решить вопросы с потребностью в свободных и пригодных для жилищного строительства участках, обеспечением их необходимой инженерной инфраструктурой, привлечением в строительную отрасль необходимых трудовых ресурсов», — сказал губернатор Олег Кожемяко.

В 2020 году в Приморье ввели в эксплуатацию более 645 тыс. кв. метров жилья, с начала этого года — ещё 195 тыс. Продолжается строительство 60 многоквартирных домов общей площадью 575 тыс. «квадратов», которые должны сдать в эксплуатацию в 2022 году.

Участие в программе «Стимул» позволяет получить финансирование из федерального бюджета на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для новостроек.

В рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» до конца 2022 года планируется построить 14 многоквартирных домов площадью 58,5 тыс. кв. метров. Дома возведут в девяти муниципальных образованиях.

Корпорация развития жилищного строительства возводит арендное жильё для бюджетников, молодых семей и граждан других льготных категорий. В 2019 году на эти цели были выделены 7,5 млрд рублей. Планируется сдать 3360 квартир.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя стоимость кв. метра жилья на вторичном рынке в России за I квартал 2021 года увеличилась на 5,7% и достигла 72,9 тыс. рублей.