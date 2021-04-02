Москва, , 04:01 — REGNUM Обыск в доме российского блогера Эдварда Била, задержанного после массового ДТП в центре Москвы, провели сотрудники правоохранительных органов. Об этом 2 апреля журналистам сообщил его адвокат Сергей Жорин.

По словам юриста, обнаружить что-либо подозрительное в ходе обыска не удалось. Жорин также заявил, что анализы показали отсутствие следов наркотиков и алкоголя в крови блогера.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля на Смоленской площади произошло ДТП с участием автомобиля, которым управлял Эдвард Бил. Женщина, которая находилась за рулем другой машины, попавшей эту аварию, скончалась в больнице. Блогер был доставлен в полицию и на него завели уголовное дело.

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