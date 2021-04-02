Рабат, , 04:00 — REGNUM Члены террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена РФ), арестованные в конце марта на северо-востоке Марокко, собирались напасть на военные базы, парламент, церковь и ночные клубы, сообщает газета Assabah со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Они намеревались напасть на марокканских солдат, несущих службу близ границы с Алжиром, убить туристов, атаковать парламент, управление сил безопасности в Уджде, церковь, тюрьму в Сале, а также совершить атаки на посетителей отелей и ночных клубов», — заявляет газета.

При этом террористы планировали захватить оружие и униформу марокканских военнослужащих и устроить вооруженную провокацию на границе с Алжиром. Таким образом боевики намеревались спровоцировать войду между государствами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Марокко Насер Бурита заявил, что террористы потеряли контроль над базами на Ближнем Востоке и теперь пытаются захватить Африку. По его словам, количество ячеек «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена РФ) значительно выросло в африканских странах.

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