Пекин, , 03:53 — REGNUM Китайская хлопковая ассоциация заявила о своем решительном несогласии со всеми ограничениями, введенными западными странами во главе США в отношении цепочки поставок и сопутствующих товаров текстильной и швейной промышленности Синьцзяна, и призвала страны немедленно прекратить свою неправильную практику, сообщает 1 апреля агентство Синьхуа.

Администрация также заявила, что поддерживает приглашение внешнеторговых ассоциаций, брендовых компаний и сторонних организаций для проведения исследований в Синьцзяне. Цель — в полной мере задействовать сертификационную торговую марку ассоциации China Cotton и продвигать китайский режим производства хлопка.

Ассоциация также заявила, что это еще больше улучшит имидж хлопка «сделанного в Китае» и хлопчатобумажных изделий, расширит долю рынка продукции, сертифицированной торговой маркой China Cotton, и повысит общую конкурентоспособность хлопчатобумажной промышленности Китая.

Напомним, страны Запада во главе с США бойкотировали синьцзянский хлопок, обвинив Китай в использовании «рабского труда» и «геноциде уйгуров».