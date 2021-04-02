Гавана, , 04:04 — REGNUM Вице-премьер РФ Юрий Борисов, участвующий в Гаване в работе российско-кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, 1 апреля встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера.

Отмечается, что в ходе встречи вице-премьера с президентом Кубы «были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества».

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисас в ходе заседания комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Гаване заявил, что сотрудничество Кубы и России позволит ослабить воздействие санкций США в отношении обоих государств.

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