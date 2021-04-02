Нефтеюганский район, Югра, , 03:48 — REGNUM В Югре возбуждено административное дело по факту разлива нефтепродуктов в результате аварии на трубопроводе ООО «РН-Юганскнефтегаз». Об этом сообщает пресс-служба Природнадзора ХМАО.

В СМИ 22 марта 2021 года прошла информация об аварии. Нефтеюганским управлением Природнадзора Югры был обследован участок Юнг-Яхского лесничества в районе Мало-Балыкского месторождения. На момент осмотра на лесном участке следов нефтепродуктов не обнаружено.

Однако были видны следы проведения работ, вероятно, по устранению последствий аварии на трубопроводе. На момент осмотра на участке работала специальная техника ООО «РН-Юганскнефтегаз».

По факту был составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 статьи 8.31 КоАП РФ («Загрязнение лесов»), что влечёт наложение штрафа на юридических лиц в размере 100 — 300 тысяч рублей. Ущерб, нанесённый лесному фонду, будет подсчитан после таяния снега.