Брянск, , 03:40 — REGNUM Двадцатый арбитражный апелляционный суд планирует 6 апреля 2021 года рассмотреть апелляционную жалобу АО «85 ремонтный завод» на решение брянского арбитража. В основе спора лежит договор экспонирования, по которому истец требует вернуть ему ранее переданное имущество, в том числе установленный в городском сквере Брянска танк Т-34, знамена, макеты орденов и памятных знаков, чтобы включить это всё в конкурсную массу. Первая инстанция заводу отказала, но вердикт он пытается обжаловать, передаёт ИА REGNUM.

Дело слушалось с июля 2020 года. Истец в лице АО «85 ремонтный завод» был признан банкротом в мае 2019 года. Конкурсный управляющий обосновал свои претензии попыткой вернуть в конкурсную массу ранее переданное имущество.

Иск был подан к Бежицкой районной администрации города Брянска. Третьими лицами в деле проходили Минобороны РФ и правительство Брянской области. С ответчика требовали «возвратить переданное по договору хранения с экспонированием №24/5/19 от 24.05.2019 года имущество согласно акту приема-передачи». Всего в списке было 296 наименований объектов (знамена, макеты орденов и памятных знаков, стенды с фотографиями ветеранов Великой Отечественной Войны, мемориальные доски, модели и макеты военной техники), которые были музейными экспонатами заводского музея АО «85 ремонтный завод». Передача происходила для организации музейной экспозиции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. В материалах дела уточнялось, что «один из переданных для экспонирования экспонат танк Т-34−85 был установлен в сквере имени А. А Морозова — руководителя конструкторского бюро — разработчика танка».

Судья Солдатов, рассмотрев этот спор, заявил, что «закон, в рассматриваемой ситуации, обязывает не только к формальному следованию его букве, но и к глубокому пониманию его духа». Он уточнил, что государство не только чтит память защитников, но и «обеспечивает защиту исторической правды» и не допускает умаления значения подвига народа при защите Отечества. В связи с этим, как отметил судья, требование «о возврате указанного имущества, в том числе танка Т-34, с целью его включения в конкурсную массу не может быть удовлетворено, как умаляющее значения подвига народа».

В итоге судья в удовлетворении иска отказал.

Дело в том, что по закону о банкротстве конкурсное имущество может быть реализовано с торгов для расчётов с кредиторами. Если включить танк Т-34 и остальное музейное имущество в состав конкурсной массы, то есть риск его продажи в частные руки с молотка.