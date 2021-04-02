Пекин, , 03:40 — REGNUM По данным управления здравоохранения Китая в четверг, осведомленность о здоровье населения Китая улучшилась в 2020 году по сравнению с предыдущим годом, сообщает 1 апреля агентство Синьхуа.

Уровень осведомленности о здоровье, который представляет собой долю людей со знаниями и навыками в области здравоохранения, среди населения Китая достиг 23,15% в 2020 году, что на 3,98 процентных пункта выше, чем в 2019 году, сообщило Национальное управление здравоохранения КНР.

По данным администрации, это самый большой в истории страны рост осведомленности о здоровье из года в год. Среди всех аспектов медицинской осведомленности, наиболее распространенным среди населения является информация о безопасности и первой помощи, причем более 55% населения знакомы с соответствующими знаниями и навыками.

Между тем, осведомленность общественности о профилактике и лечении эпидемий выросла в годовом исчислении на 7,56 процентных пункта, что выше, чем любой другой аспект осведомленности о здоровье.

По словам экспертов, этот рост является результатом своевременного распространения Китаем эпидемической информации и эффективного продвижения знаний по профилактике эпидемий после вспышки COVID-19 в начале 2020 года.