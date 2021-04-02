Магадан, , 03:36 — REGNUM В рамках административной реформы число исполнительных органов власти в Магаданской области сократилось на 11%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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На 1 апреля штатная численность правительства Колымы составляет 838 человек, в 2020 году их было 942.

«Результат достигнут за счёт оптимизации структуры органов исполнительной власти. В ряде органов оптимизирована численность административно-управленческого персонала и обеспечивающих подразделений. Губернатор Сергей Носов утвердил единые стандарты формирования структур региональных органов исполнительной власти, направленные на устранение избыточного количества управленческих должностей и установление единых требований к численности структурных подразделений», — пояснили в правительстве.

Специалисты отметили, что оптимизация проводится за счёт неиспользуемых вакансий с сохранением фонда заработной платы, риски увольнения или уменьшения зарплаты сотрудников, сведены к минимуму.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате административной реформы в правительстве Приморья сократили более 600 человек.