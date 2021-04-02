Петропавловск-Камчатский, , 03:33 — REGNUM Ночью 2 апреля в Петропавловске-Камчатском сгорели сразу два джипа Toyota Land Cruiser — огонь перебросился с первого загоревшегося автомобиля на второй. Сотрудники госпожнадзора выясняют причину возгорания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Сообщение о возгорании поступило в 02:34 по местному времени. К моменту прибытия пожарных джип был полностью объят огнём. Пламя перекинулось на рядом стоящий автомобиль. За полчаса возгорание было полностью ликвидировано.

Первый джип пострадал на 70%, второй выгорел на 40%.

Как сообщало ИА REGNUM, в одном из дворов Екатеринбурга загорелись несколько автомобилей. У трёх иномарок (Opel Corsa, Volkswagen Touareg и Kia Rio) повреждены моторный отсек и салон.