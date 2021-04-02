Москва, , 03:33 — REGNUM Молчанием пообещал ответить журналист Владимир Познер участникам акций протеста в Тбилиси, которые были недовольны его приездом в город. Об этом телеведущий написал 1 апреля на своем сайте на сайте «Познер Online».

Так он объяснил свое нежелание общаться с прессой по указанному вопросу. Познер считает, что эти протестующие не заслуживают внимания. При этом журналист назвал шабашем, устроенные ими акции.

«Те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Вот поэтому молчу и молчать буду», — написал Познер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Познер прибыл в Грузию, чтобы отметить свой день рождения, но покинул страну после начавшихся протестов по поводу его присутствия в стране. Активисты обвинили телеведущего в том, что он «нанес оскорбление территориальной целостности» республики.

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