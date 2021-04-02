Санкт-Петербург, , 04:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге в Доме офицеров Западного военного округа (ЗВО) командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв 1 апреля открыл передвижную выставку Русского географического общества (РГО). Об этом сообщает пресс-служба ЗВО на сайте Минобороны РФ.

«Мне особенно приятно открывать экспозицию в Доме офицеров Западного военного округа, с которым тесно связана история развития Русского географического общества. На выставке военнослужащие и жители Санкт-Петербурга смогут узнать уникальные факты из истории изучения просторов России», — сказал Журавлёв во время торжественной церемонии.

Председатель Ленинградского областного отделения РГО, вице-губернатор Ленинградской области Григорий Двас вручил Журавлёву для передачи в музей ЗВО историческую гравюру 1855 года, где запечатлены эпизоды Крымской войны 1855−1856 годов в Финском заливе — Кронштадтский рейд и маяк Толбухин.

На выставке представлено большое количество документов и артефактов о вкладе представителей РГО в изучение европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока и арктических территорий. Посетители также познакомятся с выдающимися российскими исследователями.

В состав выставки вошла экспозиция «Хранившие семейное тепло», которая посвящена жёнам советских полководцев и военачальников. Особый интерес у посетителей также вызывает мультимедийный павильон о бронекатере БК-31.

После экспозиции в Санкт-Петербурге экспозиция начнёт своё путешествие по 20 городам России. Первым её примет Калининград.

Как сообщало ИА REGNUM, в Военно-морском музее Северного флота ВМФ России в Мурманске 18 марта открылась экспозиция, посвящённая историко-культурному проекту СФ и РГО «Главный фасад России. История, события, люди».

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