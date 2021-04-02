Куньмин, Китай, , 03:27 — REGNUM Школы города Жуйли, в провинции Юньнань на юго-западе были закрыты на карантин после сообщений о новых случаях заболевания COVID-19, сообщает 1 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщили местные власти на пресс-брифинге 1 апреля, учащиеся и преподаватели обязаны уйти на домашний карантин, а занятия должны продолжатся на онлайн-площадках. Первый раунд общегородского тестирования на новый коронавирус был завершен 1 апреля утром. Всего за один день было собрано 235 991 тестов.

В общей сложности 1320 близких контактов подтвержденных случаев заболевания или бессимптомных случаев были прослежены к утру 1 апреля и находятся под медицинским наблюдением в восьми клиниках.

Город сообщил о шести новых случаях COVID-19 и 23 бессимптомных случаях 31 марта после выявления шести подтвержденных случаев, о которых сообщалось накануне.