Пекин, , 03:23 — REGNUM Китайское командование по борьбе с лесными пожарами объявило красную тревогу, предупреждение о лесных пожарах в некоторых районах Сычуани и Юньнани самого высокого уровня, сообщает 1 апреля агентство Синьхуа.

Оно также объявило оранжевую тревогу, вторую по степени, в связи с лесными пожарами в некоторых районах Пекина, Хэбэя, Ляонина, Фуцзяня, Цзянси и Гуандуна, охватывающую на период с 4 по 5 апреля, как и в случае с пожарами в Сычуани и Юньнини.

Представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Китая сообщил, что для надзора за предотвращением пожаров будут направлены шесть рабочих групп с участием представителей различных ведомств, включая Национальную администрацию лесного хозяйства и пастбищ.

В Китае существует четырехуровневая система предупреждения о лесных пожарах, где красный цвет является самым высоким, а за ним следуют оранжевый, желтый и синий.