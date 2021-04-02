Москва, , 03:21 — REGNUM В России заработает единая система инвестиционного развития регионов. Для субъектов будут определены минимальный набор требований к их информационным ресурсам, единые стандарты оказания услуг инвесторам, об этом на заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению «Инвестиции» заявил её председатель, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

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Предполагается, что новая система позволит инвесторам получить всю необходимую информацию в режиме одного окна.

«В рамках системы планируется сформировать геоинформационные инвестиционные карты по каждому из субъектов РФ, которая будет содержать данные о портфелях инвест-проектов и земельных участках, транспортно-логистической, инженерной и образовательной инфраструктуре, работающих в регионе строительных компаниях, специальных налоговых режимах и административно-территориальной делении региона. Порталом предусмотрены также возможности подачи заявки на привлечение и переподготовку персонала», — сказал Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, «Ни одна копейка инвестиций» не придёт на замусоренные и заброшенные территории. Об этом заявил глава Тувы Шолбан Кара-оол, обращаясь к руководителям районов.