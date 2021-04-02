Бразилиа, , 03:14 — REGNUM По меньшей мере 12 839 844 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 было выявлено за весь период наблюдений в Бразилии, в том числе 91 097 за последние сутки. Об этом 1 апреля сообщается на сайте бразильского минздрава.

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Вместе с тем, медслужбы страны зафиксировали не менее 11 239 099 фактов выздоровления от коронавирусной инфекции.

Также за истекшие 24 часа в Бразилии от осложнений при COVID-19 умерли 3769 человек. С начала пандемии по указанной причине скончались 325 284 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) одобрило экстренное применение вакцины против COVID-19 американской фармкомпании Janssen, входящей в структуру корпорации Johnson & Johnson.

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