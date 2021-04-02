Санкт-Петербург, 2 апреля, 2021, 03:06 — ИА Регнум. Фонд истории авиации в Санкт-Петербурге получил многомиллионный иск от учреждения, подведомственного Минобороны России. Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области пока претензии к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Виктор Добровольский. Да здравствует могучая авиация страны социализма. 1939

Федеральное государственное казенное учреждение «Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны РФ подало иск 27 марта 2021 года. Сумма претензий составляет 18 156 196,61 рубля. Детали дела пока неизвестны.

Между тем в июне 2020 года учреждение уже взыскивало по суду более 2,2 млн рублей долга и пени, а также расторгло договор аренды недвижимости от 2018 года, обязав вернуть имущество. В основе спора лежал договор о пользовании федеральным имуществом.

По данным ЕГРЮЛ, некоммерческая организация «Фонд истории авиации» учреждена в ноябре 2014 года. Учредитель — Надежда Новикова, директор — Ольга Токарева.