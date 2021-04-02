Техас, , 04:06 — REGNUM Суд в США приговорил к 11 годам тюремного заключения за наркоторговлю бывшего игрока сборной Колумбии по футболу Джона Виафару. Об этом со ссылкой на прокуратуру США сообщает Associated Press.

Федеральный суд Шермана (штат Техас) вынес 42-летнему экс-футболисту приговор по делу о наркотиках 31 марта. Виафара, который в общей сложности находился под следствием более трёх лет, был экстрадирован в США в январе 2020 года. В ноябре он признал себя виновным в организации провоза на территорию страны более пяти килограммов кокаина. Суд считает, что колумбиец являлся членом криминальной наркосети, которая с 2008 по 2018 год ввозила наркотики в центрально-американские страны для последующей переправки в США.

Виафара, который завершил спортивную карьеру в 2015 году, играл за сборную Колумбии с 2003 по 2010 год. Также он непродолжительное время выступал за английский клуб «Саутгемптон» и испанский «Реал».

Как сообщало ИА REGNUM, брат президента Гондураса Хуан Антонио Эрнандес приговорён судом в Нью-Йорке к пожизненному тюремному заключению по делу о незаконном обороте наркотиков.

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