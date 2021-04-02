Аддис-Абеба, , 02:59 — REGNUM Группа вооруженных боевиков совершила нападение на мирных жителей в округе Мандура на западе Эфиопии, сообщает Эфиопское новостное агентство (ENA).

Сообщается, что в результате нападения боевиков погибли семь мирных жителей. Силовики начали контратаку и смогли ликвидировать десять нападавших. Также пятеро преступников были арестованы.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта вооруженные боевики совершили серию нападений на мирных жителей в регионе Оромия в центральной части Эфиопии. В результате атаки погибли 28 гражданских лиц, еще 12 получили ранения различной степени тяжести. В нападении подозревают членов повстанческой организации «Освободительная армия Оромо» (OLA).

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