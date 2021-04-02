Вашингтон, , 02:57 — REGNUM Пользователи ряда сервисов программной среды Microsoft 365 в США пожаловались на неполадки в ее работе. Об этом сообщает 2 апреля специализированный портал Downdetector.

Больше всего жалоб (76%) связанно с проблемами при подключении к серверу. Еще 20% выявленных трудностей касаются входа в учетные записи. Кроме того, 3% пользователей не смогли зайти на сайт программы.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля был зафиксирован сбой в работе сервиса потокового видео Netflix. Жалобы в основном поступали от жителей США и Канады.

Читайте также: В работе сервиса потокового видео Netflix произошёл сбой