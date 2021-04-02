Нью-Дели, , 02:55 — REGNUM Рекордную сумму налогов в 123 902 крор индийских рупий (около $16,9 млрд) собрали в Индии за март, сообщает пресс-служба министерства финансов республики.

Сообщается, что это рекордная сумма налоговых сборов, полученная за один месяц с начала действия нового режима налогообложения в Индии в июле 2017 года.

Отмечается, что размер сборов за март 2021 года на 27% выше, чем за аналогичный период 2020 года. Отмечается, что в марте текущего года доходы от импорта товаров оказались на 70% выше. Также на 17% повысилась прибыль от внутренних транзакций, включая импорт услуг.