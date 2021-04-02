Кейптаун, , 02:36 — REGNUM Южноафриканский регулятор по медицинским препаратам (SAHPRA) одобрил препарат от американской компании Johnson & Johnson для вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщает Синьхуа.

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В ведомстве сообщили, что препарат обладает приемлемой безопасностью и эффективностью. При этом указывается, что вакцина обладает умеренными побочными эффектами. Среди побочных эффектов SAHPRA называет головную боль, мышечную боль, усталость и тошноту. Ожидается, что вакцина поступил в медучреждения ЮАР в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее поставки вакцины против COVID-19 от компании Johnson & Johnson были приостановлены в США из-за порчи партии препарата. По предварительным данным, из-за ошибки на заводе-изготовителе оказались испорчены около 15 млн доз вакцины.

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