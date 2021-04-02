Москва, , 02:34 — REGNUM Украинские власти напрасно возлагают большие надежды на США в вопросе агрессии Украины против Донбасса. Об этом написал 1 апреля в своем телеграм-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Так сенатор оценил заявление украинского министерства обороны о том, что глава Пентагона Ллойд Остин пообещал помочь Киеву в случае наращивания конфликта.

«Что бы это ни означало, Киеву не стоит особо полагаться на США в случае начала Украиной военной операции против Донбасса», — полагает парламентарий.

Он также сравнил с «полным безумием» возможное прямое военное участие американских войск в агрессии Украины, которое оценил как маловероятное. По мнению Пушкова, Вашингтон может помочь украинской стороне другими способами.

«Если даже Киев получил такие заверения от министра обороны США, они могут означать что угодно — от новых санкций против России до поставок оружия, но не прямое военное вмешательство США на стороне Украины, которое было бы полным безумием», — добавил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта депутат Рады от фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко предупредил о том, что противостояние между Россией и США может вызывать полномасштабную войну на территории Украины.

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