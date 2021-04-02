Москва, , 02:54 — REGNUM Начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов 1 апреля провёл телефонный разговор с начальником Генштаба ВС Армении генерал-лейтенантом Артаком Давтяном. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе разговора высокопоставленные военные обсудили вопросы обеспечения региональной безопасности и проведения в Нагорном Карабахе миротворческой операции. Также были обсуждены текущее состояние и перспективы военного и военно-технического сотрудничества между странами.

Напомним, что ранее президент Армении Армен Саркисян назвал доверие и предсказуемость основными факторами, которые должны определять отношения Армении и России.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник Генштаба ВС РФВалерий Герасимови министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян во время телефонного разговора обсудили программу модернизации армянских ВС и договорились о визите в республику высокопоставленной российской делегации.

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