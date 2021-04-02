Париж, , 01:50 — REGNUM Полиция Парижа задержала мужчину, который намеревался проникнуть во двор Елисейского дворца с «коктейлем Молотова» в руках. Об этом 1 апреля сообщило издание Le Figaro.

Вместе с ним были задержаны его двое сообщников, снимавших свои действия на видеокамеры. Их арестовали по подозрению в попытке насилия с применением оружия. При этом правоохранительные органы пытаются определить, бросил ли мужчина бутылку намерено или уронил в момент задержания.

Согласно предварительной информации, анализ жидкости из бутылки показал, что она не является горючей и не представляет опасности. Арестованный уверяет, что не хотел предпринимать насильственных действий и назвал себя «художником».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта у здания парламента Словении задержали мужчину, который протестовал против карантинных ограничений и нес в руках работающую бензопилу.

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