Санта-Кларита, США, , 01:46 — REGNUM В штате Калифорния (США) 1 апреля открылись для посетителей парки аттракционов Six Flags, которые были закрыты с начала пандемии COVID-19. Об этом руководство одного из парков сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

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«Шутка ли… Six Flags Magic Mountain УЖЕ ОТКРЫТ!», — говорится в сообщении.

1 и 2 апреля два парка — Six Flags Magic Mountain вблизи города Санта-Кларита и Six Flags Discovery Kingdom рядом с Вальехо — доступны для посетителей с годовыми абонементами. С 3 апреля они открываются для всех жителей Калифорнии. Первоначально их заполняемость будет ограничена 15%, с 5 апреля — 25%.

Как сообщало ИА REGNUM, закрытые из-за мер по борьбе с пандемией коронавируса парки развлечений Disneyland в американском штате Калифорния возобновят работу 30 апреля.

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