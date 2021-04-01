Пекин, 2 апреля, 2021, 01:35 — ИА Регнум. Китайский высокотехнологичный гигант компания Huawei обеспечила устойчивый рост экономических показателей в 2020 году, а ее глобальная выручка от продаж выросла в годовом исчислении на 3,8% до 891,4 млрд (около $136,1 млрд), говорится в финансовом отчете компании за 2020 год, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китайский смартфон

Отчет показывает, что чистая прибыль компании выросла на 3,2% в годовом исчислении до 64,6 млрд юаней в прошлом году. Корпоративный бизнес Huawei вырос на 23% по сравнению с предыдущим годом в 2020 году до 100,3 млрд юаней, а его выручка от операторского бизнеса осталась стабильной на уровне 302,6 млрд юаней, в то время как потребительский бизнес вырос на 3,3% в годовом исчислении до 482,9 млрд юаней.

Все три направления бизнеса продолжали поддерживать уверенное развитие Huawei в 2020 году. В будущем компания будет придерживаться двух основных бизнес-направлений — обеспечение социальной цифровой трансформации и создание разумной жизни во всех сценариях, отметил сменяющийся председатель правления Huawei Кэнь Ху.