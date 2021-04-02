Пекин, , 01:31 — REGNUM Швейцарский пищевой гигант Nestle объявил о дополнительных инвестициях в размере 230 млн юаней (около $35,11 млн) в корма для домашних животных, чтобы расширить свой продуктовый портфель в Китае, сообщает агентство Синьхуа.

Вложив в мае 2020 года 730 млн юаней, Nestle официально запустила два этапа инвестиционных проектов по производству сухих кормов для домашних животных и влажных консервов.

Первый этап проекта, который будет введен в эксплуатацию к концу 2021 года, направлен на развитие высокотехнологичных продуктов и мощностей по производству кормов для домашних животных. На втором этапе будут внедрены передовые технологии и мощности по производству влажных консервированных кормов для домашних животных.

Nestle также создаст «умные» складские помещения для бизнеса по производству кормов для домашних животных, чтобы реализовать «умное» производство и логистику.

«Китайский рынок демонстрирует все более высокий спрос на высококачественные корма для домашних животных с точки зрения сырья, питания и вкусовых качеств», — а сказал глава Nestle Purina PetCare Greater China Миранд Чан.

Nestle, основанная в 1866 году, является глобальной компанией по производству продуктов питания и напитков со штаб-квартирой в швейцарском городе Веве. Китай является вторым по величине рынком Nestle в мире.