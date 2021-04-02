Нанкин, Китай, , 01:27 — REGNUM Китайская судостроительная верфь Yangzijiang Shipbuilding Group Ltd. построила крупный рудовоз для южнокорейской компании Kukje Maritime Investment Corporation (Kmarin), сообщает агентство Синьхуа.

Ожидается, что рудовоз длиной 340 метров и грузоподъемностью 325 тыс. тонн будет доставлен южнокорейской компании в июле текущего года.

Корабль был построен компанией Jiangsu Yangzi Xinfu Shipbuilding (Yangzi Xinfu), дочерней компанией Yangzijiang Shipbuilding Group Ltd., базирующейся в восточно-китайской провинции Цзянсу.

Помимо рудовоза, Yangzi Xinfu в первом квартале завершила строительство еще трех судов, в том числе одного контейнеровоза вместимостью 12 690 двадцатифутовых единиц груза и двух сухогрузов грузоподъемностью 208 тыс. тонн.

Компания также доставила клиентам четыре сухогруза грузоподъемности 208 тыс. тонн. Выручка компании в первом квартале достигла 771 млн юаней ($117,4 млн).