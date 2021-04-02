Подгорица, , 01:37 — REGNUM Черногория рассчитывает на поддержку Европейского союза в устранении экономических последствий пандемии, поскольку Подгорица привержена европейской интеграции, заявил премьер-министр этой страны Здравко Кривокапич 1 апреля в телефонной беседе с комиссаром по расширению Оливером Вархелли. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

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Кривокапич обсудил с Вархелли сотрудничество, направленное на подавление пандемии коронавируса, и о помощи ЕС Черногории и Западным Балканам в устранении этого вызова.

Премьер-министр Черногории и комиссар Европейского союза по вопросам политики и расширения соседства также обсудили капитальные проекты, которые имеют большое значение для Черногории. Кривокапич поблагодарил Вархелли за конкретные советы и поддержку в реализации этих проектов.