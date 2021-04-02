Бейрут, , 01:27 — REGNUM План по восстановлению разрушенного взрывом морского порта в ливанской столице Бейрут собирается представить 7 апреля Германия. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Документ также затрагивает благоустройство более 100 гектаров территории в окрестностях гавани. Разработанный план предполагает выделение от €2 млрд до €3 млрд Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) в качестве помощи на проведение работ.

Необходимым условием финансирование названо требование к властям Ливана определиться с составом нового правительства страны.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа 2020 года из-за возгорания легковоспламеняющихся материалов на складе с аммиачной селитрой в момент проведения сварочных работ. В результате инцидента погибли 178 человек, а еще около шести тысяч пострадали.

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