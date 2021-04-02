Пекин, , 01:23 — REGNUM Индекс деловой активности (PMI) для производственного сектора Китая в марте составил 51,9 пункта, увеличившись с 50,6 в феврале, сообщили в Национальном бюро статистики КНР, передает 31 марта агентство Синьхуа.

Все значения выше 50 пунктов означают расширение, в то время как значение ниже отражает сокращение деловой активности.

Рост произошел из-за того, что фабричная активность восстанавливалась ускоренными темпами после празднования Китайского Нового года, которое пришлось на февраль этого года, сказал старший статистик бюро Чжао Цинхэ.

Субиндекс производства в марте составил 53,9 пункта, что на 2 пункта больше, чем месяцем ранее, в то время как индекс новых заказов вырос на 2,1 пункта до 53,6 пункта, что указывает на ускоренное расширение производства и спроса в производственном секторе.