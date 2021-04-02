Белград, , 01:22 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 1 апреля заявил, что формирование базы сил безопасности Косова в Южной Митровице и участие Косово в военных учениях НАТО, является попыткой албанской стороны показать, как они могут делать все, что захотят. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика».

Александр Вучич отметил, что мир и стабильность будут сохранены в Косово и Метохии.

«Это не первая и не последняя попытка албанской стороны показать, как они могут делать то, что хотят, без особой ответственности. Если будет иметь место более серьезная опасность или угроза для сербского народа… Мне не нужно продолжать. Это знают все сербы из Косово и Метохии», — указал Вучич.