Пекин, , 01:19 — REGNUM Индекс деловой активности (PMI) для непроизводственного сектора Китая составил 56,3 пункта в марте по сравнению с 51,4 в феврале, сообщили в Национальном бюро статистики КНР, передает 31 марта агентство Синьхуа.

Значения выше 50 указывают на расширение, а значение ниже — на сокращение деловой активности. В марте субиндекс деловой активности в секторе услуг составил 55,2 пункта по сравнению с 50,8 пункта в феврале.

Этот всплеск отражает ускоренное восстановление в секторе услуг по мере того, как усилия по борьбе с эпидемией возымели действие, а потребительский спрос продолжил свой рост, сказал старший статистик бюро Чжао Цинхэ.

Субиндексы деловой активности в сфере железнодорожного и воздушного транспорта, телекоммуникаций и спутниковой передачи данных, а также финансовых услуг оказались выше 60, что свидетельствует о быстром росте объема бизнеса в этих областях.