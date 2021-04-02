Нью-Йорк, США, , 01:22 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США к завершению торгов 1 апреля показали уверенный рост. Наибольший рост показал Nasdaq — 1,76%, а S&P 500 впервые преодолел уровень в 4000.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 171,66 пункта (0,52%), до уровня 33 153,21 пункта. S&P 500 поднялся на 46,98 пункта (1,18%), до рекордного уровня 4019,87 пункта. Nasdaq к завершению дня прибавил 233,24 пункта (1,76%), поднявшись до уровня 13 480,11 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $2,14, до уровня $61,30 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, курс евро на валютных торгах в четверг, 1 апреля, поднимался выше 90 рублей.

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