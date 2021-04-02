Париж, , 01:07 — REGNUM Предприятия отрасли туризма во Франции получили за весь период пандемии от государства €26 млрд в качестве помощи для восполнения финансовых потерь. Об этом заявил государственный секретарь при французском министерстве иностранных дел Жан-Батист Лемуан 1 апреля в ходе пресс-конференции

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Он отменил, что €11 млрд из этой суммы являются кредитами, выданными банковскими организациями под госгарантии. Также было перечислено €6 млрд в виде субсидий и €6 млрд как компенсация заработной платы при простое предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта министерство экономики, финансов и восстановления Франции объявило, что выплаты пособий работникам компаний, которые приостановят работу из-за локдауна, потребуется выделять из бюджета по меньшей мере €11 млрд в месяц.

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