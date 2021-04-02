Москва, , 01:21 — REGNUM На прошедшей неделе 50 летательных аппаратов иностранных государств (37 самолётов-разведчиков и 13 БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 2 апреля опубликовала газета «Красная звезда».

Всего лётчиками ВКС России в рамках боевой подготовки были выполнены 318 лётных смен на 75 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 800 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооружённые силы в рамках боевой подготовки провели более 16 тыс. практических мероприятий на 139 полигонах. Было выполнено более 1,9 тыс. занятий по вождению, из них 50% — ночью. Десантниками было выполнено более 12 тыс. прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 70 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

По контракту на военную службу приняты более 1,9 тыс. солдат и сержантов. Поступили на военную службу 19 офицеров.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 31 марта в ходе спецсессии клуба «Валдай», что Россия предлагает НАТО меры военного доверия, но альянс категорически отказывается их обсуждать.

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